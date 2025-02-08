Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Володин разъяснил суть проекта по защите от кредитного мошенничества

Володин разъяснил суть проекта по защите от кредитного мошенничества

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят во втором чтении закон о защите россиян от мошенников. Суть его в том, что заемщик, обманом вынужденный взять кредит в банке, будет освобожден от платежей по договору, если при оформлении не был соблюдет «период переохлаждения».

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