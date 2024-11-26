🇺🇦 Боевики ВСУ находясь в отпуске продолжают терроризировать местное население и не только😧 #ВСУ #ЗСУ #Отпуск #Одесса.
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🇺🇦 Боевики ВСУ находясь в отпуске продолжают терроризировать местное население и не только😧 #ВСУ #ЗСУ #Отпуск #Одесса.
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