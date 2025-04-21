Трамп похвастался, что мировые лидеры молят его снизить пошлины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после введения новой таможенной политики («День Освобождения») его офис получил многочисленные обращения от лидеров стран и представителей бизнеса с просьбой пересмотреть действующие пошлины.
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