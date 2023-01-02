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Овечкин сфотографировался с мамами игроков «Монреаля» после победы 9:2

Овечкин сфотографировался с мамами игроков «Монреаля» после победы 9:2

Овечкин встретился с мамами игроков «Монреаля» после матча. После победы над «Канадиенс» (9:2) капитан «Вашингтона» пересекся с матерями игроков соперников, которые посетили столицу США в рамках поездки, организованной «Монреалем».

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