В Сочи автомобиль сорвался в обрыв с горной дороги

В Сочи автомобиль сорвался в обрыв с горной дорогиНакануне вечером неподалеку от села Пластунка, на улице Леселидзе в Хостинском районе Сочи, 49-летний водитель автомобиля «Renault Duster» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в металлическую опору газовой трубы.