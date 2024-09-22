Администрация США, поддержанная влиятельным металлургическим профсоюзом, препятствует продаже легендарной компании US Steel японцамJASON WAMBSGANS/CHICAGO TRIBUNE VIA ZUMA Завод Gary Works на южном берегу озера Мичиган — крупнейший актив US Steel — основан в 1906 году и в течение нескольких десятилетий был крупнейшим металлургическим комбинатом полного цикла в миречитайте на monocle.
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