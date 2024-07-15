В доме предполагаемого стрелка в Трампа нашли взрывное устройство — WP

Второе устройство, похожее на взрывное, обнаружило Федеральное бюро расследований (ФБР) в доме у предполагаемого стрелка в экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса, 15 июля сообщает газета The Washington Post.
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