Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока и России

Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, охарактеризовал Восточный экономический форум (ВЭФ) как уникальную площадку для обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и всей России.
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