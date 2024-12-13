Собянин рассказал о первом годе работы новых центров Боткинской больницы

Пациенты в критическом состоянии очень быстро получают помощь В Москве год назад состоялось открытие флагманского и урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина.
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