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У Люки Эрнандеса подозрение на разрыв «крестов». Защитник «ПСЖ» пройдет МРТ сегодня

Защитник «ПСЖ» получил повреждение в первом тайме матча с дортмундской «Боруссией» (0:1).  Как сообщает Le Parisien, у 28-летнего футболиста подозревают разрыв крестообразной связки колена – об этом свидетельствуют первые медицинские обследования.

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