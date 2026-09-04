Из-за атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ. Источник фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков «В Краснояружскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал в результате атаки дрона на частный дом в поселке Пролетарский Ракитянского округа.
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