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Из-за атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя

Из-за атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ. Источник фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков «В Краснояружскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал в результате атаки дрона на частный дом в поселке Пролетарский Ракитянского округа.

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