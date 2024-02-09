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Этот таинственный мир

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Компания “Morpheus Space” представила новую двигательную установку, использующую жидкий металл в качестве топлива

Компания “Morpheus Space” представила новую двигательную установку, использующую жидкий металл в качестве топлива

Morpheus Space представила свою потенциально революционную наноспутниковую двигательную систему GO-2, которая, по их мнению, откроет доступ в космос для небольших компаний и организаций, “нуждающихся в решениях для мобильности в космосе”.

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