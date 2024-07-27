Набиуллина попросила россиян больше сберегать

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание граждан на то, что повышение ключевой ставки (на заседании ЦБ в пятницу, 26 июля, ее подняли на 2 процентных пункта, до 18%) должно в очередной раз повысить привлекательность банковских депозитов, которые помогают сберечь деньги от быстрорастущей инфляции и приумножить сбережения, передает «Российская газета».