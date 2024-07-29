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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэм Адебайо об освистывании Эмбиида во Франции: «Бывало, что его освистывали намного сильнее»

Болельщики во Франции свистели в адрес центрового сборной США во время матча олимпийского турнира против Сербии (110:84).

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