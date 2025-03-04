Макет плотины Воткинского завода XIX века станет частью экспозиции музея предприятия

Воткинск. Удмуртия. Воткинский завод готовит выставку, посвящённую 265-летию предприятия. Для этого по заказу Национальным музеем Удмуртии был изготовлен макет плотины, воплотивший её вид на момент строительства и в период расцвета внешнего облика в XIX веке.