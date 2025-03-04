SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

163 подписчика

Макет плотины Воткинского завода XIX века станет частью экспозиции музея предприятия

Макет плотины Воткинского завода XIX века станет частью экспозиции музея предприятия

Воткинск. Удмуртия. Воткинский завод готовит выставку, посвящённую 265-летию предприятия. Для этого по заказу Национальным музеем Удмуртии был изготовлен макет плотины, воплотивший её вид на момент строительства и в период расцвета внешнего облика в XIX веке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх