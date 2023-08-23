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Врач Мухина: злоупотребление картофелем ведет к набору веса и сахарному диабету

Врач Мухина: злоупотребление картофелем ведет к набору веса и сахарному диабету

Диетолог напомнила, что картофель является калорийным продуктом с высоким гликемическим индексом. Чрезмерное употребление в пищу картофеля может стать причиной увеличения веса и развития сахарного диабета из-за высокого гликемического индекса.

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