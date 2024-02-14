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Мы соседи по планете

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21 фотография канадской еды, от которой у вас тут же потекут слюнки

21 фотография канадской еды, от которой у вас тут же потекут слюнки

Что нам первое приходит в голову при словах «канадская кухня»? Кленовый сироп, суп из тыквы да блюдо фастфуда «Путин» (картофель фри, посыпанный молодым рассольным сыром и политый слегка подслащенной подливкой).

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