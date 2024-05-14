Спортсмены из Жетысу стали призерами Кубка мира

В Тайланде на Кубке мира по пара пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшего в Паттайе с 5 по 12 мая, принимали участие три спортсмена из Жетысу, каждый завоевал призовые места, передает inAlmaty.
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