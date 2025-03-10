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Закон, порядок, государство

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Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, прошли в Киргизии

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, прошли в Киргизии

В ходе торжественного построения личного состава воинской части командование поздравило женщин–военнослужащих с праздником .

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