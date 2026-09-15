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Царьград

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Адвокат предупреждает: проверяйте сделки с жильем детей тщательнее

Адвокат предупреждает: проверяйте сделки с жильем детей тщательнее

Адвокат Олег Ритман предупреждает о рисках при покупке квартиры с долей несовершеннолетнего. Он советует проверять, выполнены ли условия органов опеки, и заверять сделку у нотариуса.

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