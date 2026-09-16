«Барса» не участвует в акции в поддержку Сеуты – игроки других клубов выходят в особых майках перед матчами. Каталонцы не вмешиваются в испанскую политику (Жота Жорди)

«Барселона» проигнорировала акцию в поддержку жителей Сеуты. Перед последними играми Ла Лиги футболисты команд выходят на поле в белых футболках с надписью Todos somos Caballas (дословно с испанского – «Все мы – скумбрии») – это фраза, которая означает «Все мы – жители Сеуты».