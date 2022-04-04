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Глазьев: доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети

Глазьев: доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети

prt scr youtube.com \ Евразийская экономическая комиссия Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев сообщил, что доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза превышает две трети.

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