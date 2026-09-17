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Инспектор достал алкотестер — не спешите дуть: порядок действий, который обязан соблюдать сотрудник

Инспектор достал алкотестер — не спешите дуть: порядок действий, который обязан соблюдать сотрудник

Если инспектор предлагает «дунуть в трубочку», не составив при этом протокол и не пригласив понятых, соглашаться нельзя.

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