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«Шеф, два счетчика»: ученые выяснили, почему мы так не любим ждать

«Шеф, два счетчика»: ученые выяснили, почему мы так не любим ждать

Терпение — прекрасное качество, однако похвастаться им могут далеко не все. Но почему людям так не нравится ждать? Почему мы готовы тратить деньги или делать что-то только ради того, чтобы не тратить время на ожидание? Этим вопросом заинтересовались ученые Бизнес-школы при Техасском университете в Остине и Чикагского университета.

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