«Шеф, два счетчика»: ученые выяснили, почему мы так не любим ждать

Терпение — прекрасное качество, однако похвастаться им могут далеко не все. Но почему людям так не нравится ждать? Почему мы готовы тратить деньги или делать что-то только ради того, чтобы не тратить время на ожидание? Этим вопросом заинтересовались ученые Бизнес-школы при Техасском университете в Остине и Чикагского университета.