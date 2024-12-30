Президент Кипра заявил, что укрепление отношений с США не направлено против РФ

Укрепление отношений Республики Кипр с США не отразится негативно на отношениях с Россией и Китаем. Об этом, как сообщает РИА Новости, в интервью газете «Филелефтерос» заявил президент Кипра Никос Христодулидис.
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