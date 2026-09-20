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«Единая Россия» набирает 57,02% после обработки 23,39% протоколов

«Единая Россия» набирает 57,02% после обработки 23,39% протоколов

«Единая Россия» набирает 57,02% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу после обработки 23,39% протоколов участковых комиссий.

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