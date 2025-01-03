О месторождении лития, которое Россия забрала у СШАЧто досталось (https://greenstartpoint.ru/chernoviklitij-senator-lindsi-grem-oblomis/) России вместе с поселком Шевченко.
О месторождении лития, которое Россия забрала у США
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
И что? А то , что в США совсем недавно открыто крупнейшее в мире месторождения лития на их территории вам этотни о чем не говорит? За три девять земель везти сырье или у себя под боком добывать ???? Что выгоднее???
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