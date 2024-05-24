Минобороны: один расчет БПЛА ВС РФ с начала СВО уничтожил более тысячи целей

Расчеты выявляют и поражают наблюдательные пункты Один расчет БПЛА российских военнослужащих на донецком направлении насчитывает уже 1 тысячу выполненных целей с начала специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.
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