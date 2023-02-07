"Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди."

"Молодежь ошибочно думает, что за границей учиться более престижно. Там наших студентов на самом деле ждут, но не для того, чтобы дать хорошее образование", - описал сложившуюся ситуацию помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
"Молодежь ошибочно думает, что за границей учиться более престижно. Там наших студентов на самом деле ждут, но не для того, чтобы дать хорошее образование", - описал сложившуюся ситуацию помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
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