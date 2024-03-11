Бизнес в селах предложили освободить от налога на прибыль

Законопроект, освобождающий бизнес в селах от налога на прибыль, направлен на отзыв в кабмин, следует из сообщения, опубликованного 11 марта в соцсетях фракции ЛЛПР в Госдуме, депутаты которой стали авторами инициативы.
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