«Зениту» могут сделать специальные разрешения для въезда в Лондон на матч ЛЧ

«Челси» намерен провести матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» в Лондоне. Ранее сообщалось, что встреча может пройти на нейтральном стадионе в связи с ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавируса.