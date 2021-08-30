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«Зениту» могут сделать специальные разрешения для въезда в Лондон на матч ЛЧ

«Челси» намерен провести матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» в Лондоне. Ранее сообщалось, что встреча может пройти на нейтральном стадионе в связи с ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавируса.

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