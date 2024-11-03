Что такое икебана и как ей научиться

Хобби для тех, кто интересуется декором и любит минимализм. Что такое икебана и почему стоит ей заниматься Икебана — это японское искусство создания композиций из сухих и живых цветов, листьев, веток и корней.
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