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Valve Объявляет о закрытии MOBA-Шутера после Закрытого Альфа-Тестирования

Valve Объявляет о закрытии MOBA-Шутера после Закрытого Альфа-Тестирования

Valve официально анонсировала свой новый проект - MOBA-шутер под названием Deadlock. Игра долгое время находилась на стадии закрытого тестирования, но теперь о ней можно говорить после отмены NDA (соглашения о неразглашении).

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