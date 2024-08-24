Valve Объявляет о закрытии MOBA-Шутера после Закрытого Альфа-Тестирования

Valve официально анонсировала свой новый проект - MOBA-шутер под названием Deadlock. Игра долгое время находилась на стадии закрытого тестирования, но теперь о ней можно говорить после отмены NDA (соглашения о неразглашении).
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