США приостановили выплаты взносов во Всемирную торговую организацию

Прекращение выплат взносов США во Всемирную торговую организацию (ВТО) можно воспринимать как уверенность президента Дональда Трампа в способности страны соревноваться на мировом рынке без "глобалистских" механизмов контроля, заявил РИА Новости американский экономист Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра финансов.
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