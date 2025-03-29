США приостановили выплаты взносов во Всемирную торговую организацию

Прекращение выплат взносов США во Всемирную торговую организацию (ВТО) можно воспринимать как уверенность президента Дональда Трампа в способности страны соревноваться на мировом рынке без "глобалистских" механизмов контроля, заявил РИА Новости американский экономист Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра финансов.