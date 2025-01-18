Было выпущено всего 400 единиц: в России продают редчайший классический автомобиль

На российском рынке редких автомобилей появилось поистине исключительное предложение: года выпуска. Этот кабриолет, находящийся в практически идеальном состоянии, представляет собой уникальный экземпляр американского автопрома, настоящую капсулу времени, перенесшуюся к нам из середины прошлого века.
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