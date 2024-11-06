Налоговый вычет через «Госуслуги»: новая возможность для россиян с 2025 года Татьяна СергееваВернуть часть средств за обучение или лечение не только возможно, но и будет очень просто, даже не выходя их дома.
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