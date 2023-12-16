Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку? Некоторое время назад Акунин и Быков хвастались Вовану и Лексусу о том, что продажи их книг в России хорошо идут, а они сами не имеют претензии к Украине по поводу убийства российских солдат.