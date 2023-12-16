Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку? Некоторое время назад Акунин и Быков хвастались Вовану и Лексусу о том, что продажи их книг в России хорошо идут, а они сами не имеют претензии к Украине по поводу убийства российских солдат.
Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку?
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ЗРЯ быкова врачи спасли от ОБЖОРСТВА...ОЙ ЗРЯ.....ТВАРЬ ОН НЕ БЛАГОДАРНАЯ.
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12 час.
Владимир Негода
по этим дегенератам Сталинский лесоповал заждался .....
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11 час.
Владимир Соловьев
Должно быть судебное решение по этим фигурантам. Тогда и все карты в руки судебным приставам. Вот и посмотрим со стороны на нашу ФЕМИДУ!
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10 час.
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