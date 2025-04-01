Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +18°, пасмурно• Севастополь: +13°, пасмурно• Ялта: +13°, пасмурно• Алушта: +12°, пасмурно• Евпатория: +15°, пасмурно• Саки: +17°, пасмурно• Бахчисарай: +18°, пасмурно• Джанкой: +18°, облачно• Судак: +12°, пасмурно• Феодосия: +12.
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