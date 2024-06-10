В Dragon Age: The Veilguard можно будет создать Инквизитора и выбрать главные решения и...

В Dragon Age: The Veilguard можно будет создать Инквизитора и выбрать главные решения из прошлой частиСтудия BioWare начала делиться новыми деталями предстящей Dragon Age: The Veilguard, геймплей которой покажут уже завтра.
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