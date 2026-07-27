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Порядок, государство

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В Московской области полицейские задержали сотрудниц банка, подозреваемых в хищении более 28 миллионов рублей у клиентов

В Московской области полицейские задержали сотрудниц банка, подозреваемых в хищении более 28 миллионов рублей у клиентов

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Королев при взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержали трех женщин, подозреваемых в хищении денежных средств со счетов граждан.

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