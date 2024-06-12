Глава МЭР Решетников: в России успешно управляют отелями арабские бизнесмены

В России в настоящее время большое внимание уделяется развитию туризма. В Москве в среду, 12 июня, открылся туристический форум, в работе которого примут участие представители всех регионов Российской Федерации, в также Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы, Уганды.