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Глава МЭР Решетников: в России успешно управляют отелями арабские бизнесмены

Глава МЭР Решетников: в России успешно управляют отелями арабские бизнесмены

В России в настоящее время большое внимание уделяется развитию туризма. В Москве в среду, 12 июня, открылся туристический форум, в работе которого примут участие представители всех регионов Российской Федерации, в также Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы, Уганды.

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