Марочко: восточных украинцев бросают в «мясные штурмы» под Донецком

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают на в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.
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