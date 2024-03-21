Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон принесли в жертву? Секрет британской аристократии раскрыт

На Западе появились слухи о том, что принцессу Уэльскую убили во время оккультного обряда.Кейт мертва? Страсти вокруг исчезновения принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичного пространства накаляются всё сильнее.
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