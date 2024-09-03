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Если срез «плачет». Эксперт назвала признаки качественного сыра

Если срез «плачет». Эксперт назвала признаки качественного сыра

Что должно быть в составе хорошего сыра? По каким признакам можно понять, что продукт выработан по правильной технологии? И сколько его есть?Диетологи утверждают: всего в 100 г сыра содержится суточная норма кальция.

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