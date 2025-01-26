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"Бабушка, смотри!": Татьяне Черниговской хватило одной фразы малыша, чтобы сделать печальный вывод

"Бабушка, смотри!": Татьяне Черниговской хватило одной фразы малыша, чтобы сделать печальный вывод

Проблема так называемых "человейников" с каждым годом становится всё более острой. Академику РАО Татьяне Черниговской хватило одной фразы малыша, чтобы сделать печальный вывод: "спальники" действительно оказывают негативное влияние на людей.

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