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Газета.ру

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NYT: атака на танкеры в порту Египта была предупреждением насчет ударов по Ирану

NYT: атака на танкеры в порту Египта была предупреждением насчет ударов по Ирану

Удар по танкеру в средиземноморском египетском порту Дамиетта был призван продемонстрировать уязвимость судоходства в Суэцком канале и показать, как конфликт на Ближнем Востоке способен еще сильнее подорвать мировую торговлю.

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