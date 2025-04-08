Соседов спровоцировал шумиху вокруг нового скандала в «Суперстар!»: «Не зря Азиза ночами звонила!»

Музыкальный критик в шоке от произошедшего. Сергей Соседов Anatoly Lomokhov/Global Look PressВ шоу «Суперстар!» разгорелся новый скандал из-за путаницы в именах авторов песни, которую Азиза исполняла в финальном выпуске.
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