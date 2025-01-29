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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: оператор БПЛА Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление

Минобороны РФ: оператор БПЛА Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление

Военнослужащие российской армии оказались в огневой засаде Оператор беспилотника Михаил Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление, уничтожив пулеметный расчет украинской армии, рассказали в Министерстве обороны России.

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