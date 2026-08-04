Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник констатировал значительное усиление террористической активности киевского режима в отношении мирного населения, приуроченное к приходу нового командующего украинской армией.
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