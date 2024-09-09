Красовалась "с ушками" у супермаркета в Судже, а потом тряслась от страха: Что за "девчонки" попали в плен на Курщине?

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  • Ингерман Ланская
    почти как савейскиеМосква отбалансир...
  • Ингерман Ланская
    дааа подкачал путин - гулаг не создал, сотни тысяч не расстрелял, миллионы в лагерях не сгноил, голодоморы не устраив...Путин и Сталин......
  • Sobering
    Это Сталин умудрился перелопатить марксизм и использовать для созидания, вместо развала. Но увы. Троцкисты после смер...Удобненький Марксизм

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Комментарии
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АМ
Анна Михайлова
В расход…. Нам дерьмо 💩 это не нужно.
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7 час.
Александр Ляшенко
Аноним под кличкой &quot;Новости, события, факты&quot;, объясни народу, что это за слово: &quot;курщина&quot; и с какой целью,ты его умышленно вводишь в оборот,уж не западенец ли ты?
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2 час.
Алекс Сэм
Расстреливать дело нужное, но тогда другие хохловоины будут драться до последнего патрона и подрывать себя гранатой вместе с нашими если будут знать, что им по-любому пуля в затылок (в лучшем случае), а так будут сдаваться и этим уменьшать потери наших воинов.
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1 час.

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