Красовалась "с ушками" у супермаркета в Судже, а потом тряслась от страха: Что за "девчонки" попали в плен на Курщине?

Аноним под кличкой "Новости, события, факты", объясни народу, что это за слово: "курщина" и с какой целью,ты его умышленно вводишь в оборот,уж не западенец ли ты?

Алекс Сэм

Расстреливать дело нужное, но тогда другие хохловоины будут драться до последнего патрона и подрывать себя гранатой вместе с нашими если будут знать, что им по-любому пуля в затылок (в лучшем случае), а так будут сдаваться и этим уменьшать потери наших воинов.